Union Hospital
Katie J. and Lance Tyler Kye Ingle, boy, July 7.
Nivia Patricia Lopez Paredes and Leonel Lopez Macias Paredes, girl, July 7.
Mindy Louise Brown, Paris, Ill., and Caleb Matthew Furry, girl, July 8.
Jessica Leann Dickison, Brazil, and Zachary Dean Godsey, girl, July 8.
Kylee Renee and Zachariah Joseph Lucas, Brazil, girl, July 8.
Chelsea Renee and Dustin Garrett Wallace, Brazil, boy, July 8.
Kelsey Lynn and Kenneth Randall Grigsby, boy, July 9.
Johnica Carol Overstreet, Clinton, girl, July 9.
Caroline Ann and Jordan Ellsworth Allen, Brazil, boy, July 10.
Paige Desarae Carter and Brandon Scott Lough, boy, July 10.
Cheyenne Lynne Herring and Dustin Ray Dean, girl, July 10.
Allison Jean Miller and Jayson Patrick Hamblen, girl, July 10.
Kacey Jo and Brian Drew Phillips, girl, July 10.
Kayla Michelle and Samuel Cole Dickison, girl, July 11.
Samantha Areial Myles and William Anton Fountain, girl, July 11.
Tiffany Nicole Anderson, Rockville, and Marcus Travell Armstrong, girl, July 12.
Courtney Anne Hill and Justin Wayne Byrd, girl, July 12.
Sabrina Marie Maugans and Jacob Michael Franklin, girl, July 12.
Mackenzie Lynn and Keatnn Mikal Mendoza, boy, July 12.
Jessica Colleen and Charles David Meneely, girl, July 12.
Brandy Nichole Ryan, Harmony, and Patrick Shaun McIntire, boy, July 12.
Kayla Dalee Stephens and Brandon Michael Williams, girl, July 12.
Kimberly Diane Turner and Jake Bonneville Bowman-Shaw, boy, July 12.
Kailey Michelle and Trevor Dale Shields, Kingman, boy, July 13.
Mary Antoinette Staub and Patrick Norman Feild, twin girls, July 13.
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