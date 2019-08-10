Union Hospital
Kaylee Ashlyn Fagg, West Terre Haute, and Cory Steven Strole, boy, July 14.
Samantha Cheryl Wiza, Rockville, and Justin Ryan Arthur Earl, girl, July 14.
Gabrielle Marie Burk, Linton, and George Donald Albert Schacke, girl, July 15.
Jessica Maureen and Joseph Leonard Downing, Rockville, boy, July 15.
Brittney Taylor Maxwell, boy, July 15.
Catherine Rosemary and Daniel Gene Schopmeyer, Paris, Ill., boy, July 15.
Katelynn Leeanne Thomas and Eric Tyler Jordan, girl, July 15.
Elizabeth Leigh and Nathaniel Keith Tekin, boy, July 16.
Andrea Marie and Garry Joseph Michael Boillard, girl, July 17.
Sarah Elizabeth and Alexander Kahl Schroeder, boy, July 17.
Emily Rose Southern and Daniel Thomas Hayes, girl, July 17.
Amanda Jane Smith, Hume, Ill., boy, June 18.
Shelby Lynne and Dakota Lee Williams, Clinton, boy, July 18.
Alexis Marie and Dustin Lee Doss, girl, July 19.
Kylie Renee and Kaleb Brian Kerans, girl, July 19.
Marissa Suzanne and Richard Lee McMurtry, Rockville, boy, July 19.
Jelisa Maria Snowden and Malik William Fields, boy, July 19.
Kelsie Ann Warren, Brazil, and Benjamin Eugene Wallace, boy, July 19.
Chelsea Ann and Daniel Gene Wilson, Brazil, girl, July 19.
Maranda Lane and Justin Truman Crody, Jasonville, girl, July 20.
Andrea Lynn Fortner and Jordan Ryan Guess, boy, July 20.
Stephanie Lynn Giltner, Sullivan, and Donald Scott Allen, girl, July 20.
Samantha Leann Prouse, Paris, Ill., boy, July 20.
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