Union Hospital
Arin Rachel Boddy, West Terre Haute, and Ryan Michael Alabaugh, boy, March 26.
Devan Lauren Stumpf, Mecca, and Jordan Tyler Lowe, girl, March 26.
Emily Kay and Caleb Ray Tilford, West Terre Haute, boy, March 26.
Ashley Katherine Miller, Terre Haute, and Seth Michael McDaniel, girl, March 27.
June Rosalee Dias Perera, Terre Haute, and Felix James Akpabio, girl, March 27.
Alysa Renea and Shelby Jay Swalls, Lewis, boy, March 27.
Chantael Elizabeth and Caleb Jonathan Elliott, Harmony, girl, March 28.
Kathryn Marie and Jonathan Alexander Jones, Terre Haute, girl, March 28.
Elizabeth Eve and James Cecil Pennington, Brazil, boy, March 28.
Sierra Marlene and Troy Andrew Sanders, Brazil, boy, March 28.
Elaina Diana and Austin Leon Lofton, Staunton, boy, March 29.
Kaitelen Allisa and Chad Adam Bacholl, Terre Haute, boy, March 30.
Kristyana Shere Michael, Terre Haute, girl, March 30.
Crystallynn Marie Salyer, Terre Haute, and Dontay Manuel Prince, girl, March 30.
Kendyll Renee Lewis, Paris, Illinois, girl, March 31.
Ashley Lynn and Matthew Louis Pitts, Brazil, girl, March 31.
Mary Amber and Joshua Marlin Riggs, West Union, Illinois, boy, March 31.
Kylie Jo and Matthew Brandon Gates, Bloomingdale, boy, April 1.
Ashley Renee and Austin Earl Hines, Hillsdale, girl, April 1.
Megann Carol and Travis Payne Hoagland, Brazil, girl, April 3.
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